Batman'da coğrafi işaret tescilli, hasadı başladı: Kilosu 25 TL!

Batman'ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen, coğrafi işaret tescilli organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Sason ilçesinde çilekte verimli bir yılı geride bıraktıklarını anlatan üreticilerinden Mehmet Özdemir, nisan ayında başladıklarını ve yılın son hasadını yaptıklarını söyledi.

"İYİ BİR GELİRİ VAR"

Verimde geçen yıllara nazaran çilek rekoltesinde düşüşün olduğunu belirten Özdemir, "Hem ekicilerimiz hem de işçilerimiz için az verimli bir yıl geçirdik. Bir yılda 3 ana dönem hasat yapıyoruz. Şu anda yılın son hasadını yapıyoruz. Eskiden Sason’da bilinen bir meyve değildi. Şimdi ilçe genelinde iyi bir geliri var" dedi.

"KİLOSU 20-25 TL"

"Diyarbakır, Muş ve diğer çevre illerine göndererek satışını yapıyoruz" diyen Özdemir, "Bu yıl dönüm başına yaklaşık 2 ton çilek elde ettik. Kilo gram fiyatı toptan olarak 20 ile 25 lira arasında sattık. Sason’da bir çok aile bu çilekler sayesinde geçimini sağlıyor. Daha fazla destekleme bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

ÇİLEK

Çilek, Rosaceae familyasına ait, kırmızı renkli, sulu bir meyvedir. Dünyanın birçok yerinde yetiştirilir ve popüler bir meyvedir. Çilek, C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından iyi bir kaynaktır.

Çilek, Rosaceae familyasına ait, kırmızı renkli, sulu bir meyvedir. Dünyanın birçok yerinde yetiştirilir ve popüler bir meyvedir. Çilek, C vitamini, lif ve antioksidanlar açısından iyi bir kaynaktır.

Besin değeri

Bir bardak (150 gram) çilek şunları içerir:

- Kalori: 50

- Protein: 1 gram

- Yağ: 0,3 gram

- Karbonhidratlar: 11 gram

- Lif: 3,5 gram

- C vitamini: Günlük Değerin %100'ü

- Potasyum: Günlük Değerin %5'i

Sağlık faydaları

Çilek, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çok sayıda sağlık faydası ile ilişkilendirilmiştir:

- Güçlendirilmiş bağışıklık: Çilek, sağlıklı bir bağışıklık sistemi için gerekli olan C vitamini açısından iyi bir kaynaktır. C vitamini, enfeksiyonla savaşan beyaz kan hücrelerinin üretimine yardımcı olur,

- İyileştirilmiş sindirim sağlığı: Çilek, sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olabilecek lif içerir. Lif, dışkı hacmini artırmaya ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur,

- Sağlıklı cilt: Çilek, sağlıklı bir cilt için gerekli olan C vitamini ve antioksidanlar içerir. C vitamini, cilt hücrelerini onarmaya ve cildi hasardan korumaya yardımcı olur,

- Kanser riskinin azalması: Çilek, antioksidanlar açısından iyi bir kaynaktır. Antioksidanlar, hücre hasarını önlemeye yardımcı olabilir ve kanser riskini azaltabilir.

ÇİLEK NASIL TÜKETİLİR?

Çilek, taze, dondurulmuş veya kurutulmuş olarak tüketilebilir. Taze çilekler kendi başlarına, salatalara eklenerek veya smoothie ve meyve sularında kullanılabilir. Dondurulmuş çilekler dondurulmuş meyve, yulaf lapası veya yoğurt gibi ürünlere eklenebilir. Kurutulmuş çilekler atıştırmalık olarak veya fırınlamada kullanılabilir.

Çilek seçerken ve saklarken dikkat edilmesi gerekenler

Çilek seçerken, parlak kırmızı renkli, sıkı ve olgun meyvelere bakın. Yumuşak veya çürük meyvelerden kaçının. Çilekler buzdolabında birkaç gün saklanabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem