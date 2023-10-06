Denizli'de yetiştirildi, kış mevsiminin vazgeçilmezi pazar tezgahlarında yerini aldı: Kilosu 15 TL!

Denizli'nin Buldan ilçesinde yetiştirilen cennet hurmaları, kabuklarının soyulmasıyla kurutulmaya bırakıldı.

Son dönemde kuru meyvelere artan ilgiden nasibini alan cennet hurması, pazarlarda 15 TL’den alıcı buluyor.

"TALEP ÇOK YÜKSELDİ"

Önceki dönemlerde cennet hurması üretimine önem vermediklerini dile getiren üretici Hacı Ali Kılınç, "Önceden biz cennet hurması üretimine çok önem vermezdik. Ancak kurutulmaya başlamasıyla birlikte talep çok yükseldi. Üretim her geçen yıl daha da artıyor. Genellikle pazara ham olarak getiriyoruz. Bu işten para kazanmak için evlerinde yapanlarda var. Balkonlarda teraslarda ve ahşap evlerde dizilere asılarak kurutuluyor" dedi.

"YEMESİ ÇOK KEYİFLİ"

"Hava durumuna göre bir hafta on gün süre içerisinde kuruyor ve olgunlaşmasıyla da tüketilebiliyor" diyen Kılınç, "Bizde vatandaşlarımız cennet hurmasını çok seviyor diye mevsiminde fidanları dikiyoruz. Buldan'da iki çeşit oluyor. Birisi kakaolu diğeri de bildiğimiz cennet hurması. Kurutulduktan sonra yemesi çok keyifli. Bu yıl da ürün bol maşallah. Şifalı olarak biliyoruz. Herkese afiyet olsun" diye konuştu.

CENNET HURMASI

Cennet hurması, Diospyros türündeki bir ağaçtan elde edilen bir meyvedir. Genellikle Trabzon hurması olarak da bilinir. Cennet hurması, sarı veya turuncu renkte, yuvarlak veya oval şekilli bir meyvedir. Hamken sert ve ekşi bir tada sahiptir, ancak olgunlaştığında yumuşak ve tatlı bir tada dönüşür.

Cennet hurması, Türkiye'de Karadeniz Bölgesi'nde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Ayrıca, Akdeniz, Ege ve Marmara bölgelerinde de yetiştirilmektedir. Cennet hurması, taze olarak tüketildiği gibi, kurutularak da tüketilebilir. Kuru cennet hurması, meyve suyu, reçel ve marmelat yapımında da kullanılır.

Cennet hurması, C vitamini, potasyum, lif ve antioksidanlar bakımından zengin bir meyvedir. Sağlık açısından birçok faydası vardır.

Cennet hurmasının faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Cennet hurması, C vitamini bakımından zengindir ve C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olur,

- Sindirim sistemini destekler: Cennet hurması, lif bakımından zengindir ve lif, sindirim sistemini desteklemeye yardımcı olur,

- Kalbi korur: Cennet hurması, potasyum bakımından zengindir ve potasyum, kan basıncını düşürmeye yardımcı olur,

- Kanseri önler: Cennet hurması, antioksidanlar bakımından zengindir ve antioksidanlar, serbest radikallerin neden olduğu hücre hasarını önlemeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem