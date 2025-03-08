Balıkesir'de Haşerelerle Mücadele İçin Harekete Geçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından yaz öncesinde temiz ve sağlıklı kent oluşturma hedefli olarak haşerelerle mücadele çalışmaları başladı.

Temiz ve sağlıklı bir kent oluşturma hedefiyle tüm birimleri harekete geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sürdürülebilir çevre vizyonuyla 20 ilçede haşere ve sinek popülasyonunu en aza indirecek şekilde kışlak ilaçlama çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın sürdürülebilir ve sağlıklı bir kent oluşturma hedefiyle başlattığı çalışmalar kapsamında şehir genelinde yaza hazırlık sürüyor. Kış aylarında soğuk hava şartlarından korunmak amacıyla rögarlarda kümelenen haşere ve sineklere karşı yürütülen bilimsel ve teknik mücadele sürdürülüyor. Bu kapsamda Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Veteriner İşleri Şube Müdürlüğüne bağlı Haşere Mücadele Birimi 20 ilçede 50 araç, 75 ekipman ve 150 personelle başlattığı kışlak mücadelesinde özellikle sivrisinek ve haşere oluşumuna neden olan alanlarda ilaçlama çalışması yapıyor. Aynı zamanda acil müdahale gerektiren alanlarda ilaçlama yapılması için 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Merkezi’ne gelen şikâyetler de vakit kaybetmeden işleme alınıyor ve gerekli ilaçlamalar gerçekleştiriliyor.

Kışlak mücadelesinde yapılan çevre dostu ilaç uygulamalarıyla sivrisinek larvalarının üreme alanları olan bina bodrumları, rögarlar, kapalı kanallar ve foseptik çukurları kontrol ediliyor. Yaz sezonuna rahat bir başlangıç yapabilmek amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri kent merkezi ve ilçelerde bulunan 33 bin 837 rögarda kanal sisleme çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca ekipler tüm mahallelerde kaynak tarama çalışmalarını sürdürüyor.

BÜTÜN MAHALLELERİ DOLAŞIYORLAR

20 ilçede eş zamanlı olarak 50 araç, 75 ekipman ve 150 personel ile çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Haşere Mücadele Birim Sorumlusu Kerem Şehitoğlu, "Kış aylarında kışlak mücadele çalışması dediğimiz rögarlarda kışı geçiren ergin karasinek ve sivrisineklerle ilgili kışlak mücadele çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Aynı zamanda ekiplerimiz yeşil alanlarda şikâyetler üzerine uygulamalar gerçekleştirmektedir. Tüm ekiplerimiz bölgedeki larva kaynaklarını tek tek tespit ediyorlar. Ekiplerimiz, 20 ilçemizde tüm mahallelerimiz ve tüm sokaklarımızı tek tek dolaşarak kaynak tespitini gerçekleştiriyor. CBS sistemimiz var. Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen bu sisteme kayıtlarımızı giriyorlar. Larva kaynaklarının tek tek girişi yapılarak ilimiz genelinde ne kadar larva kaynağı varsa sayıları, oranları ile bunların tek tek analizini gerçekleştirebiliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaz sezonu öncesi haşere ve sivrisinek ilaçlama çalışmalarının erken başlamasından memnun olduğunu söyleyen Suat Kaçak, "İlaçlama tam zamanında oluyor. Çünkü şimdi larva zamanı. Geçen sene seçimler nedeniyle geç kalınmıştı. Sıkıntı yaşamıştık. Şu an böyle erken yapıldığı için bu yaz rahat edeceğiz. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın gerçekten iyi çalışıyor, takip ediyorum. Ahmet Akın’ı zaten tanıyorum ben seviyorum." diyerek Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarını başarılı bulduğunu dile getirdi.

KAPSAMLI İLAÇLAMA ÇALIŞMALARI BAŞLADI



Tüm mahallelerde ekiplerin koordinasyon halinde çalıştığını dile getiren Fuat Çağatay, "Bu çalışmanın çok sağlıklı ve yararlı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bu çok hoşuma gitti. Onun için de oturup izliyorum. Daha da bizim şevkimizi artırdı, sevindik doğrusu. Yani iki, üç arabanın birden gelmesi, bu konunun arkasındaki doğru dürüst insanların olması ve sağlıklı bir çalışma olması beni sevindirdi. Oldukça kapsamlı bir ilaçlama yapılıyor" sözleriyle ilaçlama çalışmalarından memnun kaldığını söyledi.

Kaynak: İHA