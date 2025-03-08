Aksaray'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

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Aksaray'da 2 Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 2 Yaralı

Aksaray'da iki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Samet Şahin (23) kontrolündeki 14 BG 661 plakalı otomobil ile sürücüsü öğrenilemeyen 66 DC 611 plakalı otomobil, Aksaray-Ankara kara yolu 15. kilometresinde çarpıştı.

Kazada, sürücülerden Samet Şahin ve aynı araçtaki Arif Şahin (20) yaralandı, Medine Şahin (20) hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA

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