Bahçesinde Görünce Şoke Oldu: Kanadı Kırık Kartal Bahçeye Düştü

Konya'nın Kulu ilçesinde kanadı kırık kartal bahçeye düştü. Bahçesindeki kartalı gören vatandaş Milli Parklar Müdürlüğü'nü aradı. Adrese gelen görevli tarafından karton kutuya konulan kartal Cihanbeyli Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

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Bahçesinde Görünce Şoke Oldu: Kanadı Kırık Kartal Bahçeye Düştü

Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Değirmenözü Mahallesi'nde ikamet eden 85 yaşındaki Mehmet Benli, bahçesinde bulunan üzüm asmalarının yanına gittiği sırada bahçesinde yerde kanadı kırık vaziyetteki kartalı gördü.

Bahçesinde Görünce Şoke Oldu: Kanadı Kırık Kartal Bahçeye Düştü - Resim : 1Kartalı evinin balkonunda önüne et ve su koyarak beslemeye çalışan Mehmet Benli, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Adrese gelen görevli tarafından karton kutuya konulan kartal Cihanbeyli Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edildi.

Bahçesinde Görünce Şoke Oldu: Kanadı Kırık Kartal Bahçeye Düştü - Resim : 2

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Bahçesinde Görünce Şoke Oldu: Kanadı Kırık Kartal Bahçeye Düştü - Resim : 4

Kartalın elektrik tellerine çarpmış olabileceğini ya da bir yerlere çarparak kanadının kırılmış olduğunu tahmin ettiğini belirten Mehmet Benli, "Hayvanın bir an önce gözetim altına alınarak tedavisinin tamamlanıp doğaya salınması için gereken yerlere telefon ederek bilgi verdik" dedi.

Kaynak: İHA

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