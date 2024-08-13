Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Malatya'da yol kenarında yaralı halde bulunan şahin, tedavi altına alındı.

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Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Malatya'nın Kale ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Yenidamlar Mahallesi'nde çiftçilik yapan Yüksel Şahin, yol kenarında yaralı halde şahin gördü. Kale Belediyesi yetkililerine yapılan ihbar üzerine ekipler bölgeye gelerek şahini korumaya alıp su ve yiyecek verdi.

Yaralı şahin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA

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