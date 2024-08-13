Damla Sakızı Üretiminin Artırılması Planlanıyor

AKP İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Mustafa Şahin, Çeşme Meteoroloji İlçe Müdürlüğü bahçesindeki sakız ağaçlarında hasat öncesi ağaç çizim işlemine katıldı.

AKP'li Çankırı, Çeşme'nin sadece turizmle değil, tarımıyla da ön plana çıkacağını belirterek, "Karşıda tamamen bütün bir adanın gelirini karşılayan bir üründen biz de burada inanıyoruz ki çok katma değerli işler yapacağız." dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Şahin de sakız reçinesinin özellikle tıbbi olarak mide rahatsızlığı, ülser, gastrit, mide kanseri gibi rahatsızlıklarda, yanıklarda, ağız sağlığında, virüs hastalıklarında, gastronomide, kozmetik ve gıda sanayisinde 360'a yakın ürün çeşidinde kullanıldığını söyledi.

Çeşme, Urla, Karaburun ve Seferihisar ilçelerinde 60 binin üzerinde sakız fidanı ve hasat olgunluğuna erişmiş sakız ağacı bulunduğunu ifade eden Şahin, üreticilerin yıllık 200-250 kilogram sakız reçinesi hasadı yaptığını anlattı.

Şahin, bölgede sakız ağacı yetiştiriciliğini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle yarımadanın tamamında coğrafi işaretli sakız üretimini ve sakız ağacını hızlı bir şekilde yaygınlaştırmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili kooperatifler ve yerel dinamiklerle hamlelerimizi yapıyoruz. Son dönemde tek bir alan içerisinde 8 bin civarında bir dikim yapılarak, belki de Türkiye'deki ve bölgedeki en büyük sakız parseli oluşturuldu. Hatta yavru vatan Kıbrıs'a da yaklaşık 2 bin civarında sakız fidanı göndererek orada da üretimini yaptırmaya çalışıyoruz."

Türkiye'nin damla sakızı ihtiyacının yaklaşık 10 ton olduğunu ifade eden Şahin, yapacakları çalışmalarla 5-6 yıl içerisinde, sakız reçinesi hasat miktarını yıllık 200-250 kilogramlardan 5-6 ton civarına çıkarmayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Etkinlikte ağaçlardan damla sakızı elde edilebilmesi için çizim yapıldı. Çizim yapılan ağaçlarda, 15 gün sonra hasat gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA