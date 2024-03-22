Türkiye'de ilk kaydı yapıldı: Ölümcül oluyor!

Ölümcül zehirli mantar türlerinden olan Galerina Venenata’nın Türkiye'deki ilk tespiti, birçok mantar çeşidinin yetiştiği Aydın’da yapıldı.

Ayrıca ilk kez tespit edilen mantarla ilgili çalışmalarını sürdüren Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Bilim Danışmanı Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Çelik, Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Türkekul, ve Öğretim Görevlisi Dr. Oğuzhan Kaygusuz’un makalesi yayımlandı.

"YETİŞKİN BİR İNSANI ÖLDÜREBİLİR"

Çelik, "Kuşadası’nda belirlenen bu mantar, amanita cinsinde bulunan öldürücü peptitler yani amatoksinlerden içermektedir. Bu öldürücü amotoksinler maddeye sıkı bir şekilde bağlanırlar. Yani onların etkisini ısıtarak yok edemezsiniz. Bu nedenle içerisinde amotoksin ihtiva eden zehirli bir mantarı pişirmek, onların öldürücü etkisini azaltmaz. Galerina venenata zehirli bir mantar türüdür. Bu mantarın 30-40 gram kadarı yetişkin bir insanı öldürebilir" dedi.

"AĞRILI ÖLÜMLERE YOL AÇABİLMEKTEDİR"

"Tüketilmesiyle beraber 6 ila 24 saat içinde gastroenterit semptomları ortaya çıkacaktır" diyen Çelik, "İlk olarak mide ağrısı, kusma veya ishal, ardından karaciğer ve böbrek hasarına sebep olmaktadır. Erken tanı konmaz ve hızlı tedavi uygulanmaz ise karaciğer hasarı yoğunlaşır, ağır vakalarda başarısızlığa, karaciğer nakline ve hatta ağrılı ölümlere yol açabilmektedir" ifadelerini kullandı.

GALERİNA VENENATA

Galerina venenata, ölümcül olabilecek amatoksinler içerdiğinden aşırı derecede zehirlidir.

Amatoksinler, ölüm meleği (Amanita phalloides) mantarında da bulunan aynı zehirli maddelerdir.

Kaynak: Gerçek Gündem