Kuzey Amerika'da yaşıyor, Diyarbakır'da görüldü!

Kuzey Amerika'da yaşayan büyük bir tür olan boynuzlu baykuş Diyarbakır'da görüldü. Boynuzlu baykuşu gören ve fotoğraflan köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.

Son Güncelleme:
Kuzey Amerika'da yaşıyor, Diyarbakır'da görüldü!

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde Çınar ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Elvendi köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü.

Kuzey Amerika'da yaşayan büyük bir baykuş türü olan boynuzlu baykuş, görenleri şaşırtırken, köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

Kuzey Amerika'da yaşıyor, Diyarbakır'da görüldü! - Resim : 1

BOYNUZLU BAYKUŞ

Kuzey Amerika'da yaşayan büyük bir baykuş türüdür. Güçlü pençeleri ve gagaları ile ayırt edilebilen yırtıcı bir kuştur. Büyük boynuzlu baykuşlar, ormanlardan çayırlara kadar çeşitli habitatlarda bulunur.

Baykuşların en büyüğüdür ve dünyanın en güçlü yırtıcılarından biridir.

Büyük boynuzlu baykuşların kanat açıklığı 1,5 metreye kadar ulaşabilir. Kahverengi veya gri tüyleri ve kafalarında öne çıkan iki tüyü vardır. Bu tüyler kulak gibi görünür, ancak aslında işitmeyle ilgisi yoktur. Büyük boynuzlu baykuşlar, keskin pençeleri ve gagaları ile avlarını yakalarlar.

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Diyarbakır
Son Güncelleme:
Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti... Kelepir fiyata gidiyor. Satışına karar verilen Türk gıda devi iflas etti...
Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın Kestane diye zehir tüketmeyin! Pişirirken üzeri böyle olursa hemen atın
İklim değişikliğinin etkisi: Batı Afrika'da erken gelen sıcak hava dalgası İklim değişikliğinin etkisi: Batı Afrika'da erken gelen sıcak hava dalgası
Doğalgaz faturalarıyla ilgili düzenleme; Ne zaman ücretli olacağı açıklandı Doğalgaz faturalarıyla ilgili düzenleme; Ne zaman ücretli olacağı açıklandı
ÇOK OKUNANLAR
İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi İslam Memiş'ten 'saat 18.00' uyarısı geldi
Merkez Bankası eski Başkanı açıkladı: AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu! AKP'den emekli maaşında banka promosyonu oyunu!
Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu Nisan ayında çuvalla para kazanacak burçlar belli oldu
Türkiye donuyor! 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi 13 il için sarı ve turuncu alarm verildi
Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar: "Yasak olmasına rağmen yapıyor..." Bülent Cihantimur'la ilgili yeni iddialar