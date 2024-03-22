Kuzey Amerika'da yaşıyor, Diyarbakır'da görüldü!

Diyarbakır'da geçtiğimiz günlerde Çınar ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Elvendi köyünde vatandaşlar, boynuzlu baykuş gördü.

Kuzey Amerika'da yaşayan büyük bir baykuş türü olan boynuzlu baykuş, görenleri şaşırtırken, köylüler, ilk defa bu türden bir baykuş gördüklerini belirtti.

GÖZDEN KAYBOLDU

Ağacın üzerinde görülen boynuzlu baykuş, bir süre sonra uçarak gözden kayboldu.

BOYNUZLU BAYKUŞ

Kuzey Amerika'da yaşayan büyük bir baykuş türüdür. Güçlü pençeleri ve gagaları ile ayırt edilebilen yırtıcı bir kuştur. Büyük boynuzlu baykuşlar, ormanlardan çayırlara kadar çeşitli habitatlarda bulunur.

Baykuşların en büyüğüdür ve dünyanın en güçlü yırtıcılarından biridir.

Büyük boynuzlu baykuşların kanat açıklığı 1,5 metreye kadar ulaşabilir. Kahverengi veya gri tüyleri ve kafalarında öne çıkan iki tüyü vardır. Bu tüyler kulak gibi görünür, ancak aslında işitmeyle ilgisi yoktur. Büyük boynuzlu baykuşlar, keskin pençeleri ve gagaları ile avlarını yakalarlar.

Kaynak: Gerçek Gündem