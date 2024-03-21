İklim değişikliğinin etkisi: Batı Afrika'da erken gelen sıcak hava dalgası

İklim değişikliğinin etkileri Batı Afrika'da erkenden gelen sıcak hava dalgasıyla belirgin hale geldi. Uzmanlar, aşırı sıcakların normalden erken gelmesinin insanların uyum sürelerini kısalttığını, bu durumun ise endişe verici olduğunu belirtti. Yüksek sıcaklık ve nem, birleşik etkilerle sıcaklık algısını artırırken, su ve elektrik sıkıntısı ise kentsel bölgelerde yaşayanların yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu durum aşırı sıcakların özellikle yaşlılar, hastalığı olanlar ve açık havada çalışanlar için tehlike oluşturduğunu ortaya koyuyor.

The New York Times'ın haberine göre; İklim değişikliğinin etkisinin en çok hissedildiği noktalardan biri Batı Afrika'da yaşanan bu değişimin küresel ölçekte etkisi büyük olacak.

Batı Afrika'nın güney kesimini oldukça erken gelen ve rekor kıran bir sıcak hava dalgası vururken, ısı endeksi de yaklaşık 4 santigrat derece daha yükseğe çıktı.

Aşırı sıcaklar, beklenenden çok daha erken bir dönemde geldi. Yetkililer, olağandışı sıcaklıkların artmakta olduğunu tespit etti ve Gana ve Nijerya'daki ulusal hava durumu ajansları halka uyarılarda bulundu. Fildişi Sahili'nde gerçekleşen Afrika Uluslar Kupası futbol turnuvası sırasında yaşanan sıcak hava dalgası nedeniyle oyuncular, maçlar sırasında ekstra molalar vererek su içmek zorunda kaldı.

'Pek Çok İnsan Sıcağa Alışmış Değil'

Özellikle, bu erken dönemde başlayan yüksek sıcaklıkların insanların uyum sağlaması için daha az zamanları olduğunu gözler önüne serdi.

Nijerya Meteoroloji Ajansı'nın merkezi tahmin ofisi başkanı ve çalışmanın yazarlarından Wasiu Adeniyi İbrahim, 'Pek çok insanın henüz sıcağa alışamamış olabileceğini' belirtti.

Yüksek Nem Tehlikeyi Artırıyor

Sıcak hava dalgası sırasında nem de tehlikeyi artırdı. Sıcaklıklar 40 santigrat derecenin üzerine çıkarken, yüksek nem ise havanın daha da sıcak hissedilmesine neden oldu. Isı ve nemin birleşik etkisini ölçen ısı endeksi yaklaşık 50 santigrat dereceye yükseldi.

Kızılhaç Kızılay İklim Merkezi'nde risk danışmanı Maja Vahlberg, bu durumun sıcak hava dalgaları sırasında bireysel başa çıkma stratejileri için çok sınırlı seçenekler sunması nedeniyle endişeli olduğunu belirtti. Bölgedeki kentsel nüfusun yaklaşık yarısının gecekondularda, ısıyı hapseden sac levhalarla inşa edilmiş evlerde yaşadığı da göz önünde bulundurulmalıdır.