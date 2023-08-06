Arkadaşlık isteğini kabul etti, başına gelmeyen kalmadı: Bir saniyelik görüntü şantaj malzemesi oldu

İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Yazı İşleri Müdürü Adem Coşkunyürek, sosyal medyada arkadaşlık isteği gönderen ve arkadaş olduğu kadınla önce görüntülü konuştu, sonra da şantaj tuzağına düştü. Coşkunyürek'in iddiasına göre "Görüntünü montajlayacağım ve arkadaşlarına göndereceğim" diyen kadın, kendisini tehdit etti.

Show Haber’de yer alan habere göre Coşkunyürek, olayı "Bana bir arkadaşlık isteği göndermiş Facebook’tan. Onay verir vermez hemen 'Merhaba nasılsınız iyi misiniz?' yazdı. Gayet böyle efendi, hanımefendiydi. 'İlle görüntülü arayalım' dedi. Bir baktım uygunsuz bir hale geçti. 'Bu görüntü bana yeter, bundan sonrasını sen düşün' dedi" sözleriyle özetledi.

Coşkunyürek, nasıl tehdit edildiğini de anlattı:

"Yani ne olduysa görüntülü konuşmadan sonra oldu, o kadın şantaj yapmaya başladı. 'Elimde videon var, 300 euro göndermen lazım' dedi. Kadının istediği para da her geçen gün arttı. Zam yaptı, 'yarın 500 euro olarak gönder' dedi, ertesi gün yine zam yaptı, '800 euro olur' dedi. (800 euro, şu an 23 bin 764 TL ediyor)

Görüntülü konuşmada sadece o bana bakıyor, ben ona bakıyorum. Netice itibarıyla bir uygunsuz harekete geçti, geçer geçmez ben zaten kapattım. O işte o saniyeyi alıyor kullanıyor demek ki, kullanacak."

Avukatıyla görüşen Coşkunyürek, suç duyurusu için hazırlık yapıyor.