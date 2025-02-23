Ardahan, Kars ve Erzurum Kara Kışa Teslim Oldu

Ardahan, Kars ve Erzurum'da soğuk havalar kendini en sert şekilde hissettirmeye devam ediyor.

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Ardahan, Kars ve Erzurum Kara Kışa Teslim Oldu

Ardahan, Kars ve Erzurum'da etkili olan kar yağışı yerini soğuklara bıraktı. Termometreler eksi 19 dereceyi gösterdi.

Erzurum'da bir süre önce etkili olan yoğun kar, yerini soğuk havaya bıraktı.

Termometrelerin gece sıfırın altında 19 dereceyi gösterdiği kentte, araçların camları buz tuttu, bina çatılarında ve şadırvanlarda buz sarkıtları oluştu.

VATANDAŞLARDAN YABAN HAYVANLARINA YEM DESTEĞİ

Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için battaniye ve branda örttü, bazı park ve bahçelere yaban hayvanları için yem ve ekmek bıraktı.

- Ardahan

Ardahan'da soğuk hava etkisini sürdürüyor.

Kentte, soğuk hava nedeniyle yol ve kaldırımlar buz tuttu, çatılarda buz sarkıtı oluştu.

Yükseklerde ise kar yağışı etkili oldu.

Merkeze bağlı Taşlıdere köyü bölgesinde kızıl tilkinin karla kaplı alanda av mesaisi objektife yansıdı.

- Kars

Kars'ta da kar yağışının ardından soğuk hava etkili oluyor.

Kar yağışıyla beyaza bürünen kentte, güzel görüntüler oluştu. Kars Belediyesi ekipleri cadde ve sokaklarda karla mücadele çalışması başlattı.

Sarıkamış’ta soğuk hava nedeniyle camlar buz tuttu, bina çatılarında uzun buz sarkıtları oluştu, ağaçlar, bitkiler kırağıyla kaplandı.

Vatandaşlar arabalarını soğuktan korumak için battaniye, branda örttü. Aşırı soğuklar sokak ve yaban hayvanlarını da olumsuz etkiliyor. Karlı alanda kızıl tilkinin hareketsiz durması dikkati çekti.

Vatandaşlardan Ertuğrul Karatoprak, kar yağışından sonra havanın soğuduğunu belirterek, "Havalar çok soğuk her taraf buz tuttu.Gece hava sıcaklığı eksi 25-26 dereceler düşüyor." dedi.

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Kaynak: AA

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