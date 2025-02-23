Hurma Alırken Sakın Bakmadan Geçmeyin: Faydası Yok Zararı Var!

HURMA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, iftar sofralarında hurma tüketenlerin kan şekeri seviyesini dengelemek için daha tatlı hurmalara yöneldiğini belirtiyor. Ancak hurma alırken sadece tatlılığına değil, doğallığına ve işlenmemiş olmasına da dikkat edilmesi gerekiyor.