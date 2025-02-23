Hurma Alırken Sakın Bakmadan Geçmeyin: Faydası Yok Zararı Var!
Yıl boyunca tüketilebilen ancak özellikle Ramazan ayında büyük ilgi gören hurma, sofralardaki yerini almaya başladı. Besleyici ve doğal bir enerji kaynağı olan bu özel meyve, birçok farklı çeşidiyle satış noktalarında tüketicilerle buluşuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu yıl hurma fiyatları, menşeine ve kalitesine göre değişiklik gösteriyor. Irak ve İran hurmaları 110-200 TL arasında alıcı bulurken, Medine hurmalarının fiyatları 230 TL’den başlayıp 780 TL’ye kadar yükseliyor. Ürdün ve Mısır’dan gelen hurmalar ise 450-520 TL aralığında satılıyor.
HURMA ALIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Uzmanlar, iftar sofralarında hurma tüketenlerin kan şekeri seviyesini dengelemek için daha tatlı hurmalara yöneldiğini belirtiyor. Ancak hurma alırken sadece tatlılığına değil, doğallığına ve işlenmemiş olmasına da dikkat edilmesi gerekiyor.
Hurma satın alırken şu noktalara dikkat edilmesi öneriliyor:
Yıkanmamış ve doğal halini koruyan hurmalar tercih edilmeli.
Parlatılmış veya glikozlu suya batırılmış hurmalardan kaçınılmalı.
Doğrudan üretici veya güvenilir satış noktalarından alınmalı.