Ankara ile İstanbul arasında: Tam 1 milyon 267 bin kişilik akın!

Tabiat parkları, ekolojik zenginliği ve dört mevsim misafirlerine sunduğu doğal güzellikleriyle ünlü Bolu'ya 2023 yılında adeta ziyaretçi akını yaşandı.

Ankara ile İstanbul arasında yer alan, yüzde 65'i ormanlarla kaplı olan Bolu'da yer alan Yedigöller Milli Parkı'nı 207 bin 824, Abant Gölü Milli Parkı'nı 571 bin 162 ve Gölcük Tabiat Parkı'nı ise 488 bin 610 kişi ziyaret etti.

ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 10 ARTTI

AA'nın aktardığı habere göre, Bolu'nun doğal güzelliklerini geçen yıl ziyaret edenlerin sayısı 1 milyon 267 bin 596'a ulaşarak 2022'ye göre yüzde 10 arttı.

BOLU YEDİGÖLLER MİLLİ PARKI

Yedigöller havzası, 1965 yılında "MİLLİ PARK" olarak korunmaya alınmıştır. Havza kayan kütlelerin vadilerin önlerini kapatması sonucu oluşan, yüzeysel ve yer altı akışlarıyla birbirine bağlı, kuzeyden güneye 1500 m. mesafede sıralanmış 7 gölden oluşmuştur. Milli Park içindeki Köyyeri mevkiinde yeni Bizans dönemine ait bulunan kalıntılardan, eski dönemlerde bölgenin bir yerleşim yeri olduğu anlaşılmaktadır. Ayrıca Yedigöller ve çevresinin jeolojik oluşumlar ve buna bağlı olarak jeoturizm açısından da önemli bir bölge olduğu uzmanlarca tespit edilmiştir.

Milli Park içindeki göller; Büyükgöl, Seringöl, Deringöl, Nazlıgöl, Küçükgöl, İncegöl ve Sazlıgöl'dür. Bu göller aralarında 100 m. yükselti farkı bulunan iki plato üzerindedir. Ortalama 780 m. yükseklikte olan platodaki göllerin en büyüğü Büyükgöl'dür.

Başta zambak, sıklamen, çiğdem ve orkide olmak üzere toplam 236 adet bitki türünü içeren Milli Park, yurdumuzun en güzel karışık doğal ormanlarına da sahiptir. Başlıca ağaç türleri olan kayın, gürgen, meşe, kızılağaç, akçaağaç, karaağaç, titrek kavak, sarı ve kara çam, köknar, fındık, yapraklı üvez, keçi söğüdü, yabani kiraz, porsuk, ıhlamur ve dişbudak ağaçları görülebilmektedir.

Yaban hayvanlarından ayı, yaban domuzu, kurt, tilki, dağ kedisi, vaşak, porsuk, sansar, sincap, geyik, karaca ve tavşan vardır. Milli Park sahasında yabani ördek, yabani güvercin, ağaçkakan, üveyik, bıldırcın, çulluk, sığırcık, alakarga ve keklik gibi 100'ün üzerinde kuş türü tespit edilmiştir.

Yedigöller Milli Parkının güneyinde bulunan 1380 m. yükseltideki “Kapankaya Tepesi” Manzara Seyir Yerine çıkılarak gölleri ve vadideki eşsiz peyzaj güzelliklerini görmek mümkündür. Bu güzergah üzerinde "Anıt Ağaç ve Pisagor Ağacı" bulunmaktadır. Ayrıca Milli Park içindeki gülen kayalar, şelaleler, dilek çeşmesi ve geyik üretme istasyonu görülebilir.

BOLU ABANT GÖLÜ

Abant Gölü, Abant Dağları üzerinde oluşan doğal bir göldür. Tabiat Parkı florasına dahil 84 familyaya ait 332 cins, 66 tür, 147 alt tür, ve 69 varyete, toplam 672 takson ve 150 liken türü kaydı vardır. Bu taksonlardan 51’i endemiktir. Fauna bakımından da zengin olan bölgede endemik bir tür olan ve dünyada şimdiye kadar başka bir yerde kaydı bulunmayan "küçük taraklı semender" bilinmektedir. "Abant Fındık Faresi" ve "Abant Alası" yöreye özgü endemik türlerdir. Göl çevresi su samurları için, yöre ormanları da bir çok yabani hayvan ve kızıl geyikler için uygun bir yaşam alanına sahiptir.

BOLU GÖLCÜK TABİAT PARKI

Gölcük tabiat parkı etrafı sarıçam ve göknar ağaçları ile kaplı gölün her mevsim görüntüsü muhteşemdir. Doğanın olağan üstü güzelliğiyle kaplı olan gölün hemen kenarında Devlet Konukevi olarak kullanılan şirin bir ev bulunmaktadır. Gölün etrafında bu tesisten başka kır gazinosu adıyla bir restaurant ve kafeterya vardır. Göl ve etrafı Tabiat Parkı olarak Milli Parklarca koruma altındadır. Çok şirin ve küçük olan bu göl çevresine araçla girilmemektedir. Gölde yılın belirli zamanlarında ücret karşılığı sportif olta balıkçılığı yapılabilmektedir. Yılın her mevsiminde günübirlik gezmek, görmek, dinlenmek ve piknik yapmak amacıyla bir çok ziyaretçi gelmektedir.

Tabiat Parkı içinde bulunan bungalov tipi tesiste konaklama imkanı bulunmaktadır. Ayrıca yakınlığı nedeniyle Karacasu beldesinde bulunan konaklama tesislerinde de kalınabilir.

Kaynak: Gerçek Gündem