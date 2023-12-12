Ağrı'da hazırlıklar başladı, hazırlanışı çok kolay: Probiyotik özelliği fayda sağlıyor!

Ağrı'da yemeğin yanına en çok yakışanlardan birisi olan beyaz lahana turşusu yapımı başladı.

Kış ayında hazır hale gelen beyaz lahana turşusu, gribe ve soğuk algınlığına iyi gelirken, probiyotik özellikleri sayesinde sağlığa birçok fayda sağlıyor.

"ÇOK GÜZEL AROMASINI VERİYOR"

Beyaz lahana turşusu yapımına ilişkin İHA'ya konuşan Türkan Doğan, "Şu an kışlık turşumuzu yapıyoruz. Lahanalarımızı getirdik, yıkadık, ayıkladık güzelce kestik doğradık. Havuçlarımızı doğradık biberlerimizle beraber karıştırıp küplerime koyacağım üstüne salamurasını dökeceğim. Kışlık turşumuz hazır olacak, daha önce tuzladığımız lahanaları dinlendirdik. Turşumuzun olmazsa olmazı sirke ve limon, tadını vermesi için sarımsak çok güzel aromasını veriyor" dedi.

BEYAZ LAHANA TURŞUSU

Beyaz lahana turşusu, probiyotik özellikleri sayesinde sağlığa birçok fayda sağlar. Probiyotikler, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan faydalı bakterilerdir. Beyaz lahana turşusu, lahana, tuz ve sirke içerir. Lahana, C vitamini, K vitamini ve lif bakımından zengindir. Tuz, turşunun fermente olmasını sağlar. Sirke, turşunun lezzetini ve besin değerini artırır.

Beyaz lahana turşusunu daha lezzetli hale getirmek için, lahana yapraklarını tuzla ovun. Bu, lahana yapraklarının daha kıtır olmasını sağlayacaktır. Ayrıca, lahana turşuna, kırmızı veya siyah havuç, kereviz sapı gibi sebzeler de ekleyebilirsiniz. Bu, turşunun lezzetini ve besin değerini artıracaktır.

Beyaz lahana turşusu, aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli sağlık yararları sağlayan besleyici bir besindir:

- Probiyotik içeriği: Beyaz lahana turşusu, bağırsak sağlığı için faydalı olan probiyotikler içerir. Probiyotikler, sindirim sistemini düzenlemeye, bağışıklık sistemini güçlendirmeye ve iltihabı azaltmaya yardımcı olabilir,

- Vitamin ve mineral içeriği: Beyaz lahana turşusu, C vitamini, K vitamini, potasyum ve diğer vitamin ve mineraller açısından zengindir. Bu besinler, bağışıklık sistemini güçlendirmeye, kemik sağlığını desteklemeye ve kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir,

- Lif içeriği: Beyaz lahana turşusu, lif açısından zengindir. Lif, sindirim sistemini düzenlemeye ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur.

Kaynak: Gerçek Gündem