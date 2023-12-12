400 bin TL değerinde ziynet bulunan çantayı sahibine teslim etti

Kırşehir'de bir yurttaş bulduğu içinde 400 bin TL değerinde eşya bulunan çantayı sahibine teslim etti.

400 bin TL değerinde ziynet bulunan çantayı sahibine teslim etti

Kırşehir'de tuvalet askısında bulduğu yaklaşık 400 bin lira TL değerindeki ziynet eşyası dolu çantayı sahibine teslim eden vatandaş davranışıyla örnek oldu.
Hacı İnce isimli kişi girdiği tuvaletin askısında çantasını unuttu.

Askılıkta ziynet eşyası dolu çanta bulan Sait Kıraştı, hiç dokunmadan çantayı sahibine teslim etti.

Yaşadığı anı anlatan Kıraştı; "Lavabo için camiye girdim. İhtiyacımı giderdikten sonra duvarda asılı çantayı gördüm. Arkadaşımla birlikte çantanın içerisine baktık. İsviçre frangı, Türk Parası, çeyrek altın ve cumhuriyet altını vardı. Sahibine içerisinde olan kimlikle ulaştık ve parasını teslim ettik" dedi.

KIZININ DÜĞÜNÜNE HAZIRLANIYORDU

Cami tuvaletinde dalgınlıkla parasını unutan Hacı İnce ise; bu denli duyarlı insanların olmasının kendisini mutlu ettiğini belirterek, "Kızımın nişan ve düğün birikmişi vardı. Çantamızda eksik yoktu. Böyle insanların olmasından gurur duydum" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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