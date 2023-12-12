Erdoğan, saldırıya uğrayan hakem Meler ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçında, eski ev sahibi ve AKP milletvekili olan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler'i telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Erdoğan, yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Erdoğan, Meler'e olayın ardından ilgili bakanlara ivedilikle gerekenin yapılması talimatını verdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem hakem Meler'den hem de doktorlarından sağlık durumu ile ilgili son bilgileri de aldı.

Kaynak: AA