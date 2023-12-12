Maç sonu hakem Halil Umut Meler'i darp etmişlerdi: Ankaragücü Başkanı Koca dahil saldırıda bulunan 3 kişi tutuklandı

Trendyol Süper Lig'in 15. hafta maçında evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Ankaragücü'nün başkanı, maç bitimi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'in yanına gelerek yumruk atıp saldırdı.

Maçın sonunda hakem Halil Umut Meler'e saldıran, aralarında Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın da bulunduğu 3 kişi Ankara Batı Adliyesine sevk edilmişti.

Hakeme saldırıda bulunan ve dün akşam saatlerinde gözaltına alınan K.Ç. ve Ş.Y.Ş. de Ankara Batı Adliyesine getirildi.

Soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı.

Aktarılan bilgiye göre, Ankaragücü Başkanı Koca dahil, soruşturma kapsamında adı geçen 3 kişi tutuklandı.

'SORUŞTURMAYA TİTİZLİKLE DEVAM EDİLMEKTEDİR'

Meler'e yönelik saldırıda Koca ve iki kişinin tutuklandığını bildiren Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, X(eski Twitter) hesabından şunları söyledi:

“Ankaragücü-Çaykur Rizespor Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası sahaya inerek maçın hakemine yönelik şiddet eylemine karışan tüm şüpheliler ile maç sonrası sahaya inen taraftarlar hakkında 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanuna aykırılık ve Türk Ceza Kanunu’nca 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralama ve tehdit suçlarından' Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca başlatılan soruşturma kapsamında, Şüpheliler F.K., Ş.Y.Ş. ve K.Ç., Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımızca alınan ifadelerini müteakip sevkedildiği Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince 'kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak' suçundan tutuklanmıştır. Görüntü analizlerinden maç bitiminde sahaya indikleri tespit edilen şüpheliler R.K., Ö.O.Ü, V.D. hakkında da 6222 S.Y. uyarınca adli kontrol kararı talep edilmiştir. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir”.

Kaynak: Gerçek Gündem