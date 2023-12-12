Ekrem İmamoğlu, Muharrem İnce'nin desteğini duyurdu: 'İstanbul'a destek olacak'

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce ile yaptığı görüşmede, İnce’nin İstanbul’da kendisine destek olacağını söylediğini duyurdu.

İstanbul Şişli’de İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Uygulama Planı (SKUP) tanıtım toplantısına katılan İmamoğlu, basının sorularını yanıtladı.

İmamoğlu, İnce ile yaptığı görüşmenin sorulması üzerine, “Çok net İstanbul'u konuştuk. Kendisinin en güçlü seviyede İstanbul'a destek olacağını tarafıma iletti. Ben de çok mutlu olduğumu söyledim. Bugün de; bu görüşmenin bu anlamdaki detaylarını ve Sayın İnce'nin bu değerli davranışını Sayın Genel Başkanımızla paylaşacağım" diye konuştu.

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Gazeteci İsmail Saymaz da Sözcü’deki yazısında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile yaptığı görüşmeyi aktardı.

İnce, Saymaz’a “İstanbul’da İmamoğlu’nu destekleyeceğiz” açıklamasını yaparak, diğer şehirler için ise CHP lideri Özel ile görüşme yapacağını söyledi.

İnce, Özel ile haftaya bir araya geleceğini belirtti.

İnce, Memleket Partisi’nin bu destek ile çıkarının ne olduğu sorusuna ise, “AKP’ye belediyeleri kaptırmamış olacağız. Bundan daha önemli bir şey yok” dedi.

İnce ayrıca Akşener’den de randevu isteyeyeceğini bildirdi.