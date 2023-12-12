CHP lideri Özgür Özel, DEM Parti'yi ziyaret edecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın DEM Parti’yi ziyaret edecek. Özel’in ziyaretinde yerel seçim gündeminin de ele alınması bekleniyor. Görüşme DEM Parti Genel Merkezi’nde yapılacak.

CHP lideri Özgür Özel, yarın saat 12.30'da Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'ni (DEM Parti) ziyaret edecek.

Görüşmede 31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimlerin de masaya yatırılması bekleniyor.

DEM’DE EĞİLİM 81 İLDE ADAY ÇIKARMA YÖNÜNDE

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, yaptığı bir açıklamada MYK’nin yerel seçimlerde 81 ilde aday gösterme eğiliminde olduğunu açıklamıştı.

Doğan, “Türkiye’nin her yerinde yerel seçimlere adaylarımızla girme eğilimi ortaya çıktı. Bu karar PM’de değerlendirilecek” demişti.