MHP'li aday adayı kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

Sivas'ın Hafik ilçesinde belediye başkanlığına MHP'den aday adayı olan Muzaffer Güner, yaşamını yitirdi.

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MHP'li aday adayı kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti

Milliyetçi Hareket Partisi'nin(MHP) 31 Mart 2024'teki seçiminde başkan olabilmek için aday adaylığına koyan Muzaffer Güner, hayatını kaybetti.

MHP Hafik Belediye Başkanı aday adayı Muzaffer Güner (59) geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Sivas’ta nikah memuru olarak uzun yıllar görev yapan Muzaffer Güner, kentte birçok kişinin evliliğinde imzası bulunuyordu.

Güner, 4 gün önce memurluktan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi Hafik Belediye Başkanlığı için Aday adaylığını açıklamıştı.

Dün kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Güner, ikindi namazının ardından Ayyıldız Camiinde düzenlenecek olan cenaze namazı sonrası defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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