Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nden ‘İstanbul Sözleşmesi’ çağrısı: "Gerekirse çekince koyarak..."

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Fransa’nın Strazburg şehrinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) karar ve hükümlerinin uygulanmasını denetlemek üzere toplandı. 5-7 Aralık tarihleri arasında toplantılarını gerçekleştiren Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, AİHM’nin kararlarının uygulanma durumunu inceledi.

Opuz Davası’yla ilgili kararını açıklayan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, aile içi şiddet ve kadın cinayeti vakalarının sayısının yüksek kalmaya devam etmesinden dolayı endişe duyduğunu ifade etti.

Komite, Türk yetkilileri, mağdurların ve faillerin geçmişi hakkında ayrıntılı bilgi verebilecek güvenilir ve sistematik verilerin sağlanması için alınan tedbirler hakkındaki bilgileri vermeye çağırdı.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NE YENİDEN GİRİLSİN ÇAĞRISI”

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Türkiye’yi bir kez daha İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamayı yeniden değerlendirmeye çağırdı. Milletvekilleri tarafından verilen kararda şu ifadeler yer verildi:

“Yetkilileri bir kez daha, gerekirse çekince koyarak, İstanbul Sözleşmesi'ni onaylamayı yeniden değerlendirmeye teşvik ediyoruz.”

“TÜRKİYE’Yİ KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE ETMEK İÇİN DAHA FAZLA ADIM ATMAYA ÇAĞIRIYORUZ”

Türkiye'de kadın cinayetlerinin nedenlerini analiz eden çeşitli çalışma grupları ve organları ile merkezi ve bölgesel Aile İçi Şiddet İzleme Komitelerine dikkat çeken Komite, yetkilileri bu organların sivil toplumla iş birliğini sürdürmelerini sağlamaya teşvik etti. Ayrıca Komite milletvekilleri, Türkiye’den bu organların analiz bulgularını kendileri ile paylaşmalarını da talep etti:

“Yetkilileri, kadına yönelik şiddetin altında yatan nedenlerle mücadele etmek için daha fazla adım atmayı düşünmeye teşvik ediyoruz ve bu konuda toplumsal farkındalığı arttırmayı amaçlayan öngörülen politika ve diğer tedbirler hakkında bilgi vermeye davet ediyoruz.”

EN GEÇ EYLÜL 2024’E KADAR BİLGİ VERİLMESİ İSTENDİ

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Milletvekilleri, yetkilileri en geç Mart 2024 sonuna kadar bireysel tedbirler ve Eylül 2024 sonuna kadar da genel tedbirler hakkında bilgi vermeye çağırdı.

NAHİDE OPUZ DAVASI NEDİR?

2009 yılında AİHM Türkiye'yi Nahide Opuz ve annesini maruz kaldıkları sistematik erkek şiddetine karşı korumayarak ayrımcılığa neden olduğu için mahkûm etmişti.

Bu karar aynı zamanda AİHM düzeyinde, bir devletin kadına yönelik şiddetle mücadele etme yükümlülüğünü vurgulayan ilk karar olmuştu. İstanbul Sözleşmesi de bu karar üzerine inşa edildi ve devletlere kadınları şiddetten korumanın yanı sıra şiddeti önlemek için de yükümlülükler tanımladı.

Ancak Türkiye, Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2021 yılında İstanbul Sözleşmesi'nden çekildi.

Opuz kararı sonrasında AİHM nezdinde açılan dört kadının davasında da Türkiye aleyhine karar verildi. Bu kararların tümü Opuz Grup Davaları başlığında takip ediliyor. Türkiye, Opuz Grup Davaları için düzenli olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi (AKBK)'ne rapor sunuyor ve Bakanlar Komitesi Türkiye'ye tavsiyelerde bulunuyor.

Kaynak: Gerçek Gündem