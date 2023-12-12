Nesli tükenmek üzere, Siirt'te ortaya çıktı!

Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Bu çerçevede Şirvan ilçesini ziyaret eden ekipler, ilçe kırsalında Anadolu benekli semenderini, doğal yaşam alanında görüntüledi.

ANADOLU BENEKLİ SEMENDERİ

Anadolu benekli semenderi, Türkiye'ye endemik bir semender türüdür.

Anadolu benekli semenderi, ortalama 10-15 cm uzunluğunda, küçük bir semenderdir. Sırtı, koyu kahverengiden siyaha doğru değişir, üzerinde sarı veya turuncu benekler bulunur. Karın tarafı ise siyahımsı gri olup, orta kısımda kuyruk altına kadar uzanan portakal kırmızısı boyuna şerit bulunur.

Anadolu benekli semenderi, ormanlık alanlar, çayırlar ve akarsu kenarlarında yaşar. Böcekler, solucanlar ve diğer küçük omurgasızlarla beslenir.

Anadolu benekli semenderi, Türkiye'nin en önemli doğal miraslarından biridir. Korunması için çalışmalar yapılmaktadır.

Anadolu benekli semenderi, IUCN Kırmızı Listesi'nde "Hassas" (VU) kategorisinde yer almaktadır. Habitat kaybı ve kirlilik nedeniyle soyu tehdit altındadır.

Kaynak: Gerçek Gündem