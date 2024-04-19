Adana'da hasat edildi, 4 mevsim tüketiliyor: İlk günkü gibi tazeliğini koruyor!

Adana'da hasat edilen Kuytucak Narı, 4 mevsim tüketiliyor. İlk günkü gibi tazeliğini koruyan ve kendine özgü tatlı aroması, iri taneli yapısı ile tam bir vitamin, mineral zengini olan narın faydası saymakla bitmiyor.

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Adana'da hasat edildi, 4 mevsim tüketiliyor: İlk günkü gibi tazeliğini koruyor!

Adana'nın Kozan ilçesinde coğrafi işaretli Kuytucak Narı, Eylül ayında hasat edilmesinin ardından kurutularak 4 mevsim tüketiliyor.

Kuytucak Narı, hasat edilmesinin üzerinden 7 ay geçmesine rağmen hala aynı tazelikte tüketiliyor. Nar teker teker saplarından düğümlenip top haline getirilerek askı usulü saklanıyor.

"KURUTUP ASIYORUZ"

Hasat sonrası nar kurutan İhsan Özkan, "Bizler narı sadece zamanında değil, dayanıklı şekilde koruyarak bugüne kadar saklayabiliyoruz. Geleneksel yöntemlerle kurutup asıyoruz" dedi.

Adana'da hasat edildi, 4 mevsim tüketiliyor: İlk günkü gibi tazeliğini koruyor! - Resim : 1

KUYTUCAK NARI

Kuytucak Narı, Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Kuytucak köyünde yetiştirilen özel bir nar çeşididir. 2021 yılında tescillenen coğrafi işaretli ürün olup, kendine özgü tatlı aroması, iri taneli yapısı ve ince kabuğu ile öne çıkmaktadır.

Kuytucak Narı'nın Faydaları:

- Kuytucak Narı, C vitamini, potasyum ve lif bakımından zengindir,

- Kuytucak Narı'nın antioksidan içeriği yüksektir,

- Kuytucak Narı, kalp hastalığı, kanser ve diyabet gibi kronik hastalıklara karşı koruma sağlayabilir,

- Kuytucak Narı, sindirim sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olur,

- Kuytucak Narı, bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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