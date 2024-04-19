15 yıl muhtarlık yaptı, görevini eşi devraldı

Karabük'te bir köyde 15 yıl muhtarlık yapan Nazım Şahin bu seçimde aday olmadı. Şahin'in eşi Kezban Şahin, seçime tek aday olarak girdi ve muhtarlık görevini eşinden devraldı.

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15 yıl muhtarlık yaptı, görevini eşi devraldı

Karabük'ün Ovacık İlçesi Yığınot köyünde yaşayan Nazım Şahin 15 yıl sürdürdüğü köy muhtarlığını eşi Kezban Şahin'e bıraktı.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde Karabük'ün Ovacık İlçesi Yığınot Köyü'nde 17 seçmenin bulunduğu köyde 15 yıl muhtarlık yapan Nazım Şahin (68) bu süre zarfında kendisi azalık yapan eşi Kezban Şahin'in (64) seçimlerde aday olması ile birlikte koltuğu ona bıraktı. Tek aday olarak seçimlere katılan Kezban Şahin 17 oyunun tamamını alarak köyün yeni muhtarı oldu.

Seçimi kazanan Kezban Şahin, "Eşim 15 senedir muhtardı ondan görevi ben devraldım. Yıllardır ben onun destekçisiydim şimdi o benim destekçim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Karabük 2024 Yerel Seçimleri
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