30 yıllık çiçekçiden hayati öneme sahip tüyo: Koşarak yapacaksınız. Uzun süre koruyor, çiçekleri coşturuyor!

Baharın coşkusunu doyasıya yaşanırken, 30 yıldır çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren Şenol Karakol, çiçeklerin güzelliklerini korumak ve daha uzun süre canlı kalmasını sağlamak için doğru bakımın öneminin büyük olduğunu ifade ederek çiçek bakımı hakkında bilgiler verdi.

İHA'ya konuşan ve 30 yıldır çiçekçilik sektöründe faaliyet gösteren Şenol Karakol, her çiçeğin kendi özel bakım ihtiyaçları olduğunu belirtip, "Çiçeklerin bakımı, onların sağlıklı ve canlı kalması için hayati bir öneme sahiptir. Doğru sulama, güneş ışığı ve toprak seçimi, çiçeklerin daha uzun ömürlü olmasını sağlar. Çiçeğin türüne ve özelliklerine göre uygun sulama, gübreleme ve ışık alımı gibi faktörlerin belirlenmesi gerekmektedir" diye konuşarak çiçek bakımında dikkat edilmesi gereken konuları aktardı.

"ÇİÇEKLERİMİZİN SAĞLINI KORUMAK İÇİN ÖNEMLİDİR"

Yaz aylarında çiçek bakımının önemini vurgulayan Karakol, "Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bitkilerin bakımı da daha dikkatli ve özenli bir şekilde yapılmalıdır. Yaz aylarında sıcaklıkların yüksek olması bitkilerin daha sık sulanmasını gerektirir. Ancak suyun aşırı verilmesi de bitkiler için zararlı olabilir. Sulama zamanlarına dikkat etmek ve toprağın nemini kontrol etmek önemlidir. Çoğu çiçek, doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında yanabilir. Bu nedenle çiçekler doğrudan güneş ışığından korumak için gölge alanlarda veya hafif gölge yerlerde tutulmaya çalışılmalıdır. Yaz aylarında toprak nemini korumak için organik gübreler kullanabilir. Ayrıca, toprakta biriken tuz ve minerallerin çiçeğin köklerine zarar vermemesi için zaman zaman toprak değişimi yapılmalıdır. Yazın sıcak ve nemli hava şartları zararlı böceklerin çoğalmasına neden olabilir. Bitkilerinizde görülen zararlıları tanımak ve doğru ilaçları kullanarak mücadele etmek, çiçeklerinizin sağlığını korumak için önemlidir" dedi.

"ÇİÇEKLERİ DÜZENLİ OLARAK BUDAMAK GÜÇ BİR BÜYÜME SAĞLAR"

Çiçeklerin düzenli olarak budanmasının daha sağlıklı ve güçlü budama sağlayacağını sözlerine ekleyen Karakol, "Yaz aylarında çiçeklerinizi düzenli olarak budamak, daha sağlıklı ve güçlü bir büyüme sağlar. Ayrıca, solmuş çiçekleri düzenli olarak temizlemek, bitkinin daha fazla enerjiye sahip olmasını ve yeni çiçeklerin daha çabuk açmasını sağlar" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem