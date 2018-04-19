Nagehan Alçı: CHP ve HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı...

Gazeteci Nagehan Alçı, Habertürk'te katıldığı programda 24 Haziran'da yapılacak erken seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Alçı, CHP ve HDP'nin cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin flaş bir iddiada bulunarak isim verdi.

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