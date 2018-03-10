Bozkurt işareti yapan Erdoğan, Bahçeli'ye böyle yükleniyordu
Devlet Bahçeli ile 'başkanlık' için ittifak yapan Erdoğan, bugün son olarak Mersin'de oy için 'bozkurt' işareti yaptı. Akıllara Erdoğan'ın Bahçeli'ye verdiği 'bozkurt' cevabı geldi. Erdoğan, 2011 yılında Bahçeli'yi bozkurtlar konusunda böyle eleştirmişti:
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