İstanbullu Gelin'in 49. bölüm fragmanı yayınlandı

STAR TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin 49. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 11 Mayıs Cuma akşamı saat 20.00'de...

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