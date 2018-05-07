Söz'ün 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
STAR TV'de ekrana gelen Söz dizisinin 45. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.Dizinin yeni bölümü 7 Mayıs Pazartesi akşamı saat 20.00'de...
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