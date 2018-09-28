İstanbullu Gelin 55. bölüm 3. fragmanı
STAR TV'de ekrana gelen İstanbullu Gelin dizisinin 55. bölüm 3. fragmanı yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 28 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle...
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