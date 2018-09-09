Talat Bulut'tan dizi setinde çok konuşulacak paylaşım
Oyuncu Talat Bulut, hakkındaki taciz iddialarından dolayı açılan soruşturmada takipsizlik kararı verilmesinin ardından Instagram'da bir video paylaştı ve "Ben zaten burda değil miydim hiç bir yere gitmedim ki" dedi.
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