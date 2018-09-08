Söz'ün yeni sezon fragmanı yayınlandı!
STAR TV ekranlara gelen Söz dizisinin yeni sezon ilk bölümü Eylül’de sizlerle...
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