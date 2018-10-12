Ersan Şen'den Rahip Brunson kararı yorumu
Ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, ABD'li Rahip Brunson hakkında verilen tahliye kararını Habertürk'ten Didem Arslan Yılmaz'a değerlendirdi.
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