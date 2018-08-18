Beşiktaş'taki o kazanın görüntüleri ortaya çıktı
Beşiktaş'ta geçtiğimiz Cumartesi günü, üniversiteli Mert Örener'in babası ile birlikte kaldırımda yürürken, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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