Beşiktaş'taki o kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş'ta geçtiğimiz Cumartesi günü, üniversiteli Mert Örener'in babası ile birlikte kaldırımda yürürken, bir otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybettiği kaza güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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