İşte Kosova'da FETÖ'ye MİT operasyonunun görüntüleri
Kosova televizyonları, “son dakika” diyerek MİT’in FETÖ'cüleri yakalama anları olduğunu iddia ettiği görüntüleri yayınladı
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İşte Kosova'da FETÖ'ye MİT operasyonunun görüntüleri
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