Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan 3 Terör Şüphelisi Tutuklandı

Edirne'de güvenlik güçlerinin başarılı operasyonuyla, Yunanistan'a kaçmaya çalışan 3 şüpheli yakalandı. Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlenen operasyonlarda, FETÖ/PDY ve PKK/KCK bağlantılı olduğu iddia edilen şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

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Yunanistan'a Kaçarken Yakalanan 3 Terör Şüphelisi Tutuklandı

Güvenlik güçlerinin Meriç ilçesi ve merkezdeki 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenlediği operasyonlarda, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye hazırlanan FETÖ/PDY şüphelileri V.Ö. ile A.A. ve 'PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan M.B. yakalanıp, gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarma ekiplerine teslim edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., A.A. ve M.B., çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: DHA

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