Çalıştığı İnşaata Ölü Bulundu
Bolu'nun Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak'ta bulunan bir inşaatta trajik bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde işine başlayan 55 yaşındaki Erdoğan Öztürk, daha sonra hareketsiz halde bulundu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Olay, Yukarısoku Mahallesi Ökmen Sokak'ta bulunan inşaat halindeki iki katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 55 yaşındaki Erdoğan Öztürk, sabah saatlerinde alt katta yarım kalan işini devam ettirmek için çalışmaya başladı. Diğer işçiler de inşaatın üst katında çalışmalarını sürdürdü. Aradan geçen bir sürenin ardından Erdoğan Öztürk işçiler tarafından yerde hareketsiz yatarken görüldü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan kontrollerde 55 yaşındaki Erdoğan Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen ekipler tarafından bölgede güvenlik önlemi alındı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Öztürk'ün cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA