Şehitkamil Belediyesi, Narin Güran'ın Anısını Yaşatacak

Türkiye'yi yasa boğan Narin Güran cinayetinin yankıları devam ediyor. Şehitkamil Belediyesi, anlamlı bir adım attı. Kuzeyşehir'de yapımına devam edilen bir parka, "Narin Çocuk Parkı" ismi verilecek

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Şehitkamil Belediyesi, Narin Güran'ın Anısını Yaşatacak

21 Ağustos'ta kaybolan ve 19 gün sonra hayatsiz bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümü, Türkiye'yi derinden sarsmıştı. Bu acı olay üzerine Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Narin'in anısını yaşatmak amacıyla önemli bir karar aldı.

Kuzeyşehir'de yapımına devam edilen bir parka, "Narin Çocuk Parkı" ismi verilecek. Bu park, çocukların güvenle oynayabileceği modern oyun alanları ve yeşil alanlarıyla dikkat çekiyor. Başkan Yılmaz, yaptığı açıklamada, bu parkın sadece Narin'in değil, tüm çocukların masumiyetini simgeleyeceğini belirtti.

Kaynak: İHA

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