Saç Ekimi 20'li Yaşlara Kadar Düştü!

Dr. Bilgin, özellikle 40 yaşlarından sonra erkeklerde saç dökülmesinin daha sık görüldüğünü, ancak pandemi döneminin bu sorunu yaygınlaştırdığını belirtti. Artık saç dökülmesi problemi daha genç yaşlarda da görülüyor. Eski yıllarda saç ekim işlemleri genellikle 35-45 yaş grubundaki kişilere yönelikken, bugün gençler arasında da oldukça yaygın.

Sosyal medya ve dijital çağın etkisiyle, insanlar dış görünüşlerine daha fazla önem vermeye başladı. Bu durum, estetik müdahalelere olan ilgiyi artırıyor. Pandemi sonrası saç ekimi operasyonlarına olan talebin arttığı gözlemleniyor. Gençler, saç dökülmesi sorunuyla daha erken yaşlarda karşılaşarak saç ekimi yaptırmak istiyor.

Smile Hair Clinic Kurucusu ve Uluslararası Saç Restorasyon Cerrahisi Derneği (ISHRS) üyesi Dr. Gökay Bilgin, bu trendin nedenlerine yönelik şunları söyledi:

"Pandemi süreci, insanların kendilerine daha fazla zaman ayırmasına ve aynadaki görüntülerini sorgulamasına neden oldu. Bu durum, özellikle saç dökülmesi gibi görsel değişikliklerin daha erken yaşlarda fark edilmesine yol açtı. Sosyal medyanın da etkisiyle gençler, dış görünümleri konusunda daha hassas hale geldiler. Artık saç ekimi operasyonları sadece 35-40 yaş grubu için değil, 20'li yaşlarının başındaki bireyler için de popüler bir çözüm haline geldi."

'SAÇ EKİMİ SONRASI DEĞİŞEN HAYATLAR, CESUR ATILIMLAR'

Dr. Bilgin, "Pandemi sonrası saç ekimi operasyonlarının yaygınlaşmasının bir diğer önemli nedeni özgüven kaygıları. Genç yaşlarda saç dökülmesi, bireylerin sosyal ve profesyonel yaşamlarında olumsuz etkiler yaratabiliyor. Erken yaşta saç dökülmesi yaşayan gençler, kendilerini akranlarından farklı ve eksik hissedebiliyorlar. Bu durum hem sosyal yaşamlarında hem de kariyerlerinde özgüven kaybına yol açabiliyor. Saç ekimi, bu özgüven kaybını aşmalarına ve kendilerini yeniden güçlü hissetmelerine yardımcı oluyor. Bu süreçte, saç ekimi operasyonlarının teknolojik gelişmelerle daha hızlı, konforlu ve doğal sonuçlar vermesi de operasyonlara olan ilgiyi artırıyor" ifadelerini kullandı.

Saç ekiminin kişilerin hayatında birçok olumlu değişime sebep olduğunu söyleyen Dr. Bilgin; “Saç ekimiyle beraber kişiler yeniden özgüvenini kazanıyor ve kendilerini iyi hissederek belki de çok uzun süredir yapmak istedikleri hayallerini gerçekleştirme konusunda çok daha cesur oluyorlar. Bu anlamda hayatında radikal değişiklik yapan birçok hastamız oldu" dedi.

Kaynak: DHA