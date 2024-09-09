İstanbul’da Trafik Yoğunluğu Yüzde 55’e Ulaştı
Okulların açılmasıyla birlikte milyonlarca öğrenci ilk ders zili için yollara düştü. İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşandı, yoğunluk yüzde 55 seviyelerine çıktı.
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul’da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Trafik yoğunluğunun yüzde 55 olduğu görüldü.
2024 - 2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı ilk gün İstanbul’da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu yaşanmaya başladı. E-5 karayolu Yenibosna mevkii Edirne istikametinde yoğun araç trafiği yaşandığı görüldü. İBB verilerine göre İstanbul’da trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 oranlarında ölçüldü.
Kaynak: İHA
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