Kamu Kurumlarından 2 Milyon TL'lik Vurgun Yaptılar

Malatya'da 10 Ağustos tarihinde kent merkezindeki bazı kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda izlenen 310 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, H.Y. ve H.M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında eşya çaldıkları tespit edilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen eşyalar ise söz konusu kurumlara teslim edildi.

Kaynak: İHA