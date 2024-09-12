Kamu Kurumlarından 2 Milyon TL'lik Vurgun Yaptılar

Malatya'da kamu kurumlarında meydana gelen ve yaklaşık 2 milyon TL'lik zarara yol açan hırsızlık olaylarının failleri, uzun süren bir takip sonucu yakalandı.

Son Güncelleme:
Kamu Kurumlarından 2 Milyon TL'lik Vurgun Yaptılar

Malatya'da 10 Ağustos tarihinde kent merkezindeki bazı kamu kurumlarında meydana gelen hırsızlık olayları sonrası İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda izlenen 310 saatlik kamera görüntülerinin ardından zanlıların kimliklerini belirleyen ekipler, H.Y. ve H.M.A.’yı yakalayarak gözaltına aldı. Yaklaşık 2 milyon TL tutarında eşya çaldıkları tespit edilen zanlılar, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, H.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ele geçirilen eşyalar ise söz konusu kurumlara teslim edildi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
Çalıştığı İnşaata Ölü Bulundu Çalıştığı İnşaata Ölü Bulundu
Dünya Genelinde Birçok Şifre Deşifre Oldu: Dikkat Sizin Şifreniz de Risk Altında Olabilir Dünya Genelinde Birçok Şifre Deşifre Oldu: Dikkat Sizin Şifreniz de Risk Altında Olabilir
İstanbul'a Yeni Bir Öğrenci Yurdu Kazanılıyor: Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu İstanbul'a Yeni Bir Öğrenci Yurdu Daha Geliyor!
Köfte Harcına Eklendiğinde Köfteyi Yumuşacık Yapan Yöntem! Asla Sönme olmuyor Köfte Harcına Eklendiğinde Köfteyi Yumuşacık Yapan Yöntem! Asla Sönme olmuyor