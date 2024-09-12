İstanbul'a Yeni Bir Öğrenci Yurdu Kazanılıyor: Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci yurtlarına bir yenisini daha ekliyor. Mecidiyeköy'de inşaatı devam eden Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu, 326 öğrenciye ev sahipliği yapacak.
İBB, Mecidiyeköy'de kız öğrencilerin barınma ihtiyacını karşılayacak olan Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun yapım çalışmalarına devam ediyor. 326 öğrenci kapasitesine sahip yurtta 2 kişilik engelli öğrenci odası da yer alıyor.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci yurtlarının sayısını arttırıyor. Halaskar Gençlik ve Yaşam Merkezi projesinde yer alan Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu'nun inşaat çalışmaları İBB’nin iştiraklerinden KİPTAŞ tarafından yürütülüyor. Mecidiyeköy semtinde inşa edilen Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu, 326 öğrenci kapasitesine sahip. Toplam 10 katlı yurt binasında, 81 adet 4 kişilik öğrenci odası ve 1 adet 2 kişilik engelli öğrenci odası bulunuyor.
Eğitim salonu, atölyeler ve sosyal alanlar
Yurt binasında çamaşırhane ve ütü odası, mescit, eğitim salonu, resim çizim atölyesi, spor salonu, yemekhane, TV dinlenme odası, bilgisayar odası ve hobi mutfağı gibi sosyal donatı alanları da yer alıyor. Zübeyde Hanım Kız Öğrenci Yurdu ile İstanbul'un merkezinde kız öğrencilerin barınma ihtiyacı karşılanacak.
2024 - 2025 Eğitim ve öğretim yılında hizmet veren İBB öğrenci yurtları şunlar:
Avcılar-1 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Avcılar-2 Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu
Gaziosmanpaşa Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu
Bayrampaşa Kız Öğrenci Yurdu
Esenyurt Erkek Öğrenci Yurdu
Şişli Erkek Öğrenci Yurdu
Maltepe Kız Öğrenci Yurdu
Ümraniye Erkek Öğrenci Yurdu
Bağcılar Cüneyt Arkın Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Erkek Öğrenci Yurdu
Küçükçekmece Filenin Sultanları Kız Öğrenci Yurdu
Kadıköy Zeren Ertaş Kız Öğrenci Yurdu
Kartal Mustafa Necati Kız Öğrenci Yurdu
Kaynak: ANKA