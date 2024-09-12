Bolu Dağı Tüneli'nde Aile Faciası: 3 Kişi Yaralı

Olay, bugün saat 09.30 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun İstanbul-Ankara istikametinde bulunan Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Ramazan T. idaresindeki 34 BZT 396 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak önce tünel içindeki kaldırıma, ardından acil çıkış kapısına çarptı.

Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle tünelde kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA