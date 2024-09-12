Altay, Acı Gerçeği Unutturmadı: "Madem Kıyacaktınız Neden Adını Narin Koydunuz..."

Pankartta yer alan "Madem kıyacaktınız neden adını Narin koydunuz..." ifadesi, toplumu derinden etkileyen bir soru olarak karşımıza çıkıyor. Bu çarpıcı sözlerle, masum bir çocuğun hayatına son verenlerin vicdanlarına seslenildi.

Bozyakalılar taraftar grubu tarafından hazırlanan pankartın TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 3'üncü hafta mücadelesinde cumartesi günü Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda oynanacak Altay-GMG Kastamonuspor müsabakasında tribünde yer alacağı öğrenildi. Altaylı taraftarlar hazırladıkları bu anlamlı pankartla, "Futbol asla sadece futbol değildir" sözünü akıllara getirdi.

Kaynak: DHA