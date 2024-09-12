Aydın'da Genç Bir Futbolcu Hayata Veda Etti

Bu acı kayıp, hem ailesini hem de arkadaşlarını derin bir yasın içine sürükledi. Genç futbolcunun hayata veda etmesi, tüm spor camiasını ve özellikle Sökegücü Spor Kulübü'nü büyük bir üzüntüye boğdu.

Sökegücü Kulüp Başkanı Haluk Akyıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla genç futbolcunun vefat haberini doğruladı ve ailesine başsağlığı diledi. Akyıldız, Üzeyir Aktepe'nin çok değerli bir genç olduğunu belirterek, onun kaybının büyük bir acı olduğunu ifade ederek, "Bu acı olay, genç yaşta hayata veda eden yetenekli bir sporcunun daha olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Üzeyir Aktepe'ye Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun." dedi.