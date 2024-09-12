Balotelli'den Asılsız İddialara Tepki: 'Er Ya da Geç...'

İtalyan futbolcu Mario Balotelli, Instagram hesabından paylaştığı bir video ile geleceği hakkında merak edilen sorulara yanıt verdi. Balotelli, birçok teklif aldığını belirterek, kariyerine hangi kulüpte devam edeceğini henüz netleştirmediğini ifade etti.

'ASILSIZ HABERLER GÖRDÜM'

Balotelli, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Son dönemde bazı gazetelerde, yabancı kulüplerin beni reddettiği veya benimle pazarlık yaptığı yönünde asılsız haberler gördüm. Şu an yalnızca sahalara geri döndüğümde en iyi şekilde hazır olmak için antrenman yapıyorum.

'KİM NE DERSE DESİN, ER YA DA GEÇ...'

Ayrıca, kısa süre içerisinde geleceğiyle ilgili net açıklamalar yapacağını belirten Balotelli, "Benim için en önemli şey şu an antrenmanlarıma devam etmek ve sakin kalmak. Kim ne derse desin, er ya da geç gerçekler ortaya çıkacak. Buna zaman karar verecek." diyerek sözlerini tamamladı.

Son olarak Adana Demirspor forması giyen 34 yaşındaki Balotelli, 2023-24 sezonunda Süper Lig'de oynadığı 16 maçta 7 gol atıp 1 asist yaptı.