Galatasaray'dan Sezona Görkemli Başlangıç! 11 Gol Attılar

Galatasaray Petroll Ofici, Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında gol oldu yağdı. Çekmeköy ağlarına tam 11 gol yollayan sarı-kırmızılılar, sezona 3 puanla başladı.

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Galatasaray'dan Sezona Görkemli Başlangıç! 11 Gol Attılar

Galatasaray Petrol Ofisi, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ilk hafta maçında Çekmeköy Bilgidoğa'yı 11-0 mağlup etti.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2024-2025 sezonu ilk hafta maçında Galatasaray, Fatih Karagümrük'ün haklarını devrettiği Çekmeköy Bilgidoğa S.Y.H. Spor Kulübü ile karşılaştı. Ömerli Stadı'nda oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılılar; Handan, Jazmin, Eda, Catalina Usme, Sare, Berra, Ebru Topçu, Berna, Arzu, Diallo ve Benan ilk 11’iyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısını 6-0'lık farklı skorla kapatan Galatasaray, müsabakayı da 11-0 kazandı. Sezona 3 puanla başlayan Galatasaray Petrol Ofisi'nde Ebru Topçu hat-trick yaparken, Catalina Usme, Malado Diallo, Nazlıcan Parlak ikişer, Berra Pekgöz ve Arzu Akkurt da birer gol kaydetti.

Galatasaray'dan Sezona Görkemli Başlangıç! 11 Gol Attılar - Resim : 1

Kaynak: İHA

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