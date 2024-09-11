Galatasaray'a Barış Alper Yılmaz İçin Dudak Uçuklatan Teklif

Trendyol Süper Lig'de son iki yılın şampiyonu Galatasaray'da yaz ayında transferin gözde ismi başarılı kanat oyuncusu Barış Alper Yılmaz oldu.

25 MİLYON EUROLUK TEKLİFİ REDDETTİ

Yağız Sabuncuoğlu'na konuşan Barış Alper Yılmaz'ın Temsilcisi Tuncay Maldan; "Transferin son günü Nottingham Forest, Barış Alper için 25 milyon €’luk bir teklif yaptı. Galatasaray bu teklifi reddetti. Transfer dönemi boyunca da İngiltere, Almanya, İtalya ve Fransa'dan da resmi teklifler aldık. Galatasaray, Barış'ı göndermek istemediklerini söyledi, biz de görüşmeleri ilerletmedik. Barış Alper'in Avrupa hayali devam ediyor ancak şu an için sadece Galatasaray'ın başarısına odaklandı." ifadelerini kullandı.