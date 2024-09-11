Seferovic'ten Kerem Aktürkoğlu'na Övgü Dolu Sözler: 'Zihinsel Olarak Çok Güçlü'

2022-2023 sezonunun ilk yarısında Galatasaray forması giyen Haris Seferovic, Kerem Aktürkoğlu transferini yorumladı.

Seferovic, Benfica'ya transfer olan A Milli futbolcudan övgüyle bahsederek şunları söyledi:

"Tekniği çok iyi ve çok çalışkan bir futbolcu. Galatasaray'da ve Benfica'da oynamak için böyle yetenekli olmanız gerekiyor. O iyi bir insan ve orada çok beğendiğim gençlerden birisiydi.

'ZİHİNSEL OLARAK ÇOK GÜÇLÜ'

Zihinsel olarak çok güçlü. Galatasaray'da oynamak için böyle olmak zorundasınız, tıpkı Benfica'da olmak zorunda olduğunuz gibi. O iyi bir insan ve iyi bir oyuncu.

Kerem, her zaman hücuma dahil oluyor ve rakip savunmada hatlar arasında birçok dengesizlik yaratabiliyor. Çok iyi bir bitirici, teknik olarak iyi ve hücumda önemli bir oyuncu. Genç ve yetenekli. Benfica için solda gittikçe gelişebilir."

KEREM AKTÜRKOĞLU PERFORMANSI

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen Kerem Aktürkoğlu 179 maçta 46 gol atarken, 42 asist yaptı.

Galatasaray'da yarım sezon geçiren Seferovic, 13 maçta 2 golle katkı sağladı.